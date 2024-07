Scandale des pizzas contaminées: Nestlé France mis en examen

Selon une porte-parole de Nestlé France, les chefs de mise en examen sont "homicide involontaire, blessures involontaires et tromperie". Le parquet de Paris, sollicité par l'AFP, n'était pas joignable dans la matinée.

Une filiale exploitant l'usine de Caudry (Nord), où les pizzas avaient été fabriquées, et Nestlé France ont été mis en examen "respectivement les 2 et 4 juillet derniers", selon un communiqué de l'entreprise.

En parallèle de la procédure judiciaire, "un accord d'indemnisation a été passé avec une soixantaine de familles et des discussions sont toujours en cours avec d'autres", a déclaré à l'AFP une porte-parole de Nestlé France.

"Cette démarche amiable a pour objectif d'apporter un soutien immédiat aux familles", a-t-elle ajouté.

- Usine vendue -

Santé publique France (SPF) et la Direction de la répression des fraudes (DGCCRF) avaient été alertées en février 2022 par une recrudescence de cas d'insuffisance rénale chez des enfants, liés à une contamination par la bactérie E. coli.

La plupart des enfants présentaient un syndrome hémolytique et urémique (SHU), qui se traduit généralement par une insuffisance rénale aiguë et de graves problèmes sanguins, avec comme conséquences potentielles un coma ou la mort.

Un lien a été rapidement établi par les autorités sanitaires avec la consommation de pizzas par les enfants. Nestlé avait rappelé ses produits Fraîch'Up et fermé les deux lignes de production de son usine nordiste.

La filiale française du leader mondial de l'agroalimentaire Nestlé avait avancé "une contamination de la farine" comme explication "la plus probable" de la présence de la bactérie sur ses pizzas. Selon la préfecture, des inspections sanitaires ont mis en évidence "la présence de rongeurs" et le "manque d'entretien et de nettoyage des zones de fabrication".

Le scandale a durablement terni l'image de l'industriel et des pizzas surgelées.

Un an après l'affaire, Nestlé a annoncé la fermeture définitive de l'usine de Caudry, qui avait partiellement redémarré quelques mois plus tôt, évoquant la chute des ventes.

L'entreprise a revendu le site en février 2024 à la société italienne Italpizza, qui a expliqué vouloir redémarrer la production à l'automne 2024.