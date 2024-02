Scènes de mêlées inouïes au milieu des animaux: des manifestants forcent l'entrée du salon de l'agriculture en France, Macron appelle au calme

"J'appelle tout le monde ici au calme", a déclaré le chef de l'État français, Emmanuel Macron, à la sortie d'un petit-déjeuner avec les syndicats, au cours duquel il a annoncé la création d'un "prix plancher" pour mieux rémunérer les agriculteurs, ainsi que des aides de trésorerie d'urgence. Emmanuel Macron n'a pas confirmé, pour des raisons de sécurité, s'il annulait ou maintenait sa déambulation prévue dans les allées du salon. "Je le dis pour tous les agriculteurs, vous n'aidez aucun de vos collègues en cassant des stands, vous n'aidez aucun de vos collègues en rendant le salon impossible et en quelque sorte en faisant peur aux familles d'y venir. C'est contreproductif", a commenté le président, qui a proposé de revoir les organisations syndicales dans trois semaines dans son palais de l'Élysée.

La 60e édition du Salon de l'agriculture en France a finalement ouvert ses portes au grand public avec une heure et demie de retard, à l'exception du pavillon principal investi par les manifestants, le plus couru où se trouvent vaches, cochons et chèvres. Le plus grand salon agricole de France doit accueillir 600.000 visiteurs sur neuf jours. Des dizaines puis des centaines de manifestants exaspérés sont entrés dans le Salon sans être fouillés une heure avant l'ouverture officielle. Parmi eux, des agriculteurs des principaux syndicats - la FNSEA, les Jeunes agriculteurs et la Coordination rurale - reconnaissables à leurs drapeaux et casquettes distinctives.