Sciences Po: Mathias Vicherat devra se déporter des sujets liés aux violences sexuelles et sexistes

La commission qui rassemble les bureaux des différents conseils de Sciences Po (conseil d'administration, de l'institut, de la vie étudiante et de la formation, scientifique), qui a validé le retour de M. Vicherat pour le 29 janvier, a communiqué jeudi en interne sur les conditions de ce retour.

Mathias Vicherat, qui réintègrera lundi ses fonctions de directeur de L'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po), devra se déporter des sujets liés aux violences sexuelles et sexistes, après avoir été entendu en décembre par la police dans une enquête pour violences conjugales, a-t-on appris jeudi de source proche.

Dans un message adressé aux étudiants et personnels, dont l'AFP a obtenu copie, cette commission estime que la mise en garde à vue de Mathias Vicherat "a été dommageable pour Sciences Po et pour toutes les personnes qui y travaillent et y étudient".

Elle "demande" que le directeur "puisse s'exprimer dans les meilleurs délais devant les CA (conseil d'administration) et CI (conseil de l'institut) pour présenter les dispositions qu'il mettra en oeuvre afin de reconstruire cette confiance".

"Lorsque l'enquête préliminaire sera close, le directeur se présentera devant les deux instances (CA et CI), afin de savoir s'il dispose toujours de leur confiance", poursuit le message.