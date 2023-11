"Sentiment de trahison": confrontation entre un sénateur et la députée qui l'accuse de l'avoir droguée

"Sandrine Josso est toujours en état de choc", a déclaré à son issue son avocate, Me Julia Minkowski.

"Elle a dû déployer des forces physiques et intellectuelles monumentales pour surmonter sa terreur et s'extirper in extremis de ce guet-apens. A cela s'ajoute un sentiment de trahison et d'incompréhension totale. Joël Guerriau était un ami depuis une dizaine d'années, en lequel elle avait toute confiance", a précisé à l'AFP Me Minkowski.

Me Rémi-Pierre Drai, conseil du sénateur, estime que "la confrontation a permis à (son) client de confirmer avec force sa version des faits, qui ne permet pas à ce stade de l'enquête de caractériser une quelconque infraction. L'enquête se poursuivra comme il se doit".