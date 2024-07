Sept morts dans un incendie, probablement criminel, dans un immeuble à Nice

Un violent incendie, probablement d'origine "criminelle", a fait sept morts, dont trois enfants et un adolescent, dans la nuit de mercredi à jeudi dans un immeuble d'habitation d'un quartier populaire de Nice. Les enfants sont âgés de 5, 7 et 10 ans, a précisé le préfet du département, et l'adolescent, décédé en se défenestrant, a 17 ans.