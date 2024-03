Seuls 37% des Français attendent les JO avec "impatience", selon un sondage

Même chez les répondants qui "s'informent régulièrement sur le sport et son actualité", l'engouement reste plutôt mesuré, avec 55% d'impatients pour les JO, et 45% pour les Jeux paralympiques.

Les Jeux olympiques vont notamment engendrer de nombreuses restrictions de circulation à Paris et dans sa banlieue, où doutes et interrogations subsistent sur l'organisation de l'événement et les contraintes qu'il va susciter.

Certains syndicats et responsables politiques agitent aussi la menace de grèves dans plusieurs secteurs.