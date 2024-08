Signé Giltay: la France sans gouvernement... Vers un deuxième tour de négociations?

En France, Emmanuel Macron reprendra ce matin ses consultations en vue de la nomination d'un Premier Ministre. Il recevra aujourd'hui les chefs du Rassemblement National, Marine Le Pen et Jordan Bardella, puis leurs alliés de droite, Éric Ciotti, mais aussi les présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale. Le Président pourrait prendre la parole ce soir pour tirer le bilan de ces entretiens, mais on est encore loin du but.