Signé Giltay: le RN sur le pas de la porte

Cette prise de position interpelle alors que le RN de Marine Le Pen compte 88 députés et forme actuellement le deuxième groupe le plus nombreux à l'Assemblée nationale. Pour rappel, en 2017, Emmanuel Macron rassemblait encore 66% des Français. En 2022, il n'était plus que 58%.



La stratégie d'Emmanuel Macron est mise en lumière alors que Marine Le Pen réussit son entreprise de dédiabolisation et que sa conquête du pouvoir est désormais plausible. "C'est pourquoi Emmanuel Macron rejoue la carte symbolique", selon Christophe Giltay.



Le refus de la présence de Marine Le Pen à la cérémonie d'entrée au Panthéon du résistant de l'Affiche Rouge, Missak Manouchian et de son épouse, est perçu comme un geste symbolique de la part d'Emmanuel Macron. Il souhaite ainsi empêcher toute tentative de normalisation du Rassemblement National et de ses origines. Cet événement survient une semaine après l'hommage rendu à Robert Badinter, où le RN n'était pas non plus le bienvenu.