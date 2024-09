Signé Giltay: qui dirigera le futur gouvernement français? Plusieurs hypothèses sont probables

En effet, la ministre de l'Éducation en affaires courantes, Pap Ndiaye, n'a pas pu faire voter un certain nombre de réformes prévues. Et bien, les parents sont dans l'expectative. En clair, il est temps que de vrais ministres puissent siéger dans un vrai gouvernement. Le président en est conscient et son entourage laisse entendre que ce sera pour cette semaine.

Un nom mercredi

On dit mercredi, mais seul Emmanuel Macron le sait. Et encore, le sait-il vraiment ? Les consultations d'aujourd'hui sont-elles un dernier round ? Des entretiens de calage ? Ou la relance d'un processus de négociation ? Difficile à dire, mais si on prend le cas de Bernard Cazeneuve, il est clair qu'il a l'intention d'appliquer une politique de gauche et de revenir sur certaines décisions prises par l'ex-majorité présidentielle, comme la réforme des retraites. Un véritable casus belli pour le président qui ne l'acceptera pas. Des ajustements, peut-être. Une abrogation, pas question.

Et ce n'est que l'un des nombreux sujets que les deux hommes vont aborder. C'est pourquoi l'hypothèse Cazeneuve n'est pas forcément la plus plausible. D'autant que Nicolas Sarkozy, invité lui aussi à l'Elysée, a répété durant tout le week-end que le curseur politique français était à droite et qu'il faut donc nommer un premier ministre de droite.

Un candidat mystère?

François Hollande devrait lui, malgré son amitié pour Cazeneuve, relancer l'hypothèse Lucie Castets, confortée par l'accueil chaleureux qu'elle a reçu aux universités d'été du PS. Alors que le nom de Cazeneuve y était hué. Quant à Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, quatrième invité du jour, est-il vraiment dans la course ? Il est possible que la droite dont il est issu ne le censurera pas. Mais elle le soutiendra comme la corde le pendu. Le patron des Républicains a dit et répété qu'il n'était pas question d'entrer au gouvernement et que son parti jugerait au cas par cas, s'il vote ou non, les projets de loi.