Six mineurs jugés à huis clos à partir de ce lundi

Le procès devant le tribunal des enfants de Paris de six mineurs d'âge, mis en cause dans l'assassinat du professeur Samuel Paty, débute lundi. L'audience, à huis clos, se poursuivra jusqu'au 8 décembre.

Cet islamiste radicalisé avait été abattu dans la foulée par la police.

Dans un message audio en russe, il avait revendiqué son geste en se félicitant d'avoir "vengé le Prophète".

Dans cette affaire qui avait suscité un immense émoi en France et à l'étranger, huit adultes seront jugés du 12 novembre au 20 décembre 2024 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Deux amis de l'assaillant le seront pour complicité d'assassinat terroriste et les six autres, dont MM. Chnina et Sefrioui, pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.