Solidaris appelle à agir pour lutter contre la dépression post-partum

Solidaris appelle jeudi à des actions pour lutter contre la dépression post-partum, à la suite de la publication d'une étude menée par ses soins auprès d'environ 300.000 parents entre 2012 et 2019, puis durant l'été 2023. Les recherches ont montré que l'initiation d'une consommation d'antidépresseurs est plus importante chez les parents ayant un enfant de moins d'un an que dans la population générale.