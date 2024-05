Sommet Choose France: 15 milliards d'euros de projets d'investissements

Emmanuel Macron réunit lundi au sommet "Choose France" environ 180 patrons étrangers qui profiteront de la vitrine de Versailles pour annoncer construire ou agrandir des usines, ou d'autres investissements en France pour plus de 15 milliards d'euros au total, un montant "record" illustrant la réindustrialisation en cours, selon le gouvernement.

En tête d'affiche figure l'annonce par Microsoft de 4 milliards d'euros d'investissements pour un nouveau centre de données dans l'est de la France et l'agrandissement d'autres en région parisienne et près de Marseille, pour répondre à la demande croissante d'intelligence artificielle et de services informatiques en cloud.