Stupéfiants: la garde à vue de la maire d'Avallon prolongée de 48 heures

La prolongation concerne six des sept personnes placées en garde à vue dimanche, à la suite d'une opération "Place nette XXL", dont la maire et deux de ses frères.

La garde à vue de la septième personne a été "rapidement levée pour des raisons médicales", a indiqué le procureur d'Auxerre, Hughes de Phily.

Les deux jours supplémentaires, qui démarrent à partir de lundi en fin de journée, doivent permettre aux enquêteurs "de poursuivre leurs auditions pour déterminer les implications et responsabilités potentielles de chacun et procéder à l'inventaire et analyse des nombreux scellés", a précisé le procureur.

Ce dernier a indiqué "envisager" une conférence de presse mercredi à un horaire qui reste à déterminer, soit probablement à la fin des gardes à vue et au moment d'éventuelles mises en examen.