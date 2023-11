Suarlée accueillera le nouveau centre de conservation archéologique wallon en 2025

Le nouveau Centre de conservation et d'étude wallon du matériel archéologique sera érigé dans le zoning de Suarlée (Namur) et entrera en fonction au printemps 2025, indique jeudi l'Agence wallonne du patrimoine (Awap) dans un communiqué.

Le projet de l'immobilière du Fort, modulable, s'étendra sur plus de 4.800 mètres carrés, dont 3.200 de stockage. Le bâtiment, dont la construction devrait être entamée en décembre ou janvier, selon l'Awap, permettra de conserver du matériel archéologique mais également de l'étudier, de le restaurer ou encore de l'inventorier.

Un bail d'une durée de 18 années a été conclu pour louer le nouveau bâtiment. Son occupation représente un budget de 600.000 euros par an pour l'agence wallonne.

Jusqu'en juillet 2021, le matériel archéologique issu de fouilles réalisées en Wallonie mais aussi des plans et archives étaient entreposés dans un espace d'environ 2.000 mètres carrés à Saint-Servais (Namur). Les réserves ont cependant été inondées par deux fois lors de l'été 2021.

Un plan de sauvetage des collections a alors été mis en œuvre et début août 2021, un site militaire de Jambes a été mis à disposition de l'Awap gracieusement, par le ministère de la Défense. "Plus de 300 palettes y ont été déménagées, soit environ 15.000 caisses contenant des dizaines de milliers d'objets archéologiques", avance l'agence wallonne du patrimoine. Cette occupation ne pouvait cependant n'être que temporaire, le bâtiment ne répondant pas aux normes de conservation et d'étude archéologiques.