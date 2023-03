Sur la lutte contre la récidive, bras de fer en vue dans le camp présidentiel

C'est une fissure dans la majorité: les députés Horizons, et derrière eux Edouard Philippe, défendent jeudi l'instauration de peines minimales contre des récidivistes, malgré l'hostilité de leurs alliés macronistes qui y voient un retour des "peines plancher".

La proposition de loi litigieuse, portée par l'ex-LREM Naïma Moutchou, est examinée dans la matinée par l'Assemblée nationale, en ouverture d'une "niche" Horizons, journée dédiée aux textes du jeune groupe de 29 députés.

"C'est la première de notre famille politique et nous avons toujours voulu être sur des sujets concrets, de fond, correspondant aux attentes des Français", selon le président du groupe Laurent Marcangeli, ex-maire d'Ajaccio.

Sécurité et justice correspondent à "l'ADN politique" d'Horizons, à l'aile droite de la majorité, dit-il, dans la lignée du parti fondé à l'automne 2021 par Edouard Philippe.

Sur les pupitres jeudi, l'idée d'une peine minimale d'un an d'emprisonnement pour des délits de violences, commis en récidive, contre les agents publics - sauf décision contraire motivée par le juge.

L'ex-Premier ministre "n'a pas orienté nos choix" de textes, assure-t-on au sein du groupe, tout en soulignant que cette journée, "c'est aussi son image", celle d'un poids lourd politique qui trace sa route et pourrait bien candidater à l'Elysée en 2027.

"Le phénomène de la récidive progresse chaque année, nos forces de l'ordre sont des cibles" et "les pompiers, les personnels de santé, les enseignants et les chauffeurs de bus" deviennent "victimes eux aussi de la remise en cause de l'autorité", analyse Mme Moutchou.

Elle veut "dissuader et sanctionner, mais aussi prévenir et accompagner", et a le soutien notamment du syndicat Unité SGP Police-FO.

Pour le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, c'est niet à la peine d'un an minimum. "Ca ne marche pas", martèle-t-il, en référence aux peines plancher sous Nicolas Sarkozy.

Mme Moutchou récuse qu'il s'agisse de revenir au large dispositif en vigueur de 2007 à 2014, et vante son texte "ciblé, mesuré, juridiquement robuste".

- Un scalp ? -

Même accueil froid du côté des groupes alliés Renaissance et MoDem, pour les mêmes motifs. Les échanges ont déjà été tendus en commission au Palais Bourbon, laissant augurer d'une séance jeudi possiblement houleuse.