Sur la route des Jeux: pour la RATP, 14 km de tunnels jusqu'à Orly

Stéphane Garreau, responsable à la RATP du prolongement de la ligne 14 du métro parisien jusqu'à l'aéroport d'Orly, surveille un vaste chantier où personne n'a droit à l'erreur tant les délais sont serrés avant l'ouverture en juin 2024, juste à temps pour les Jeux olympiques de Paris. "Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien!", plaisante-t-il en faisant visiter à l'AFP la future station Chevilly-Larue, dans le Val-de-Marne, l'une des cinq stations (sur sept) construites par la RATP sur les 14 km de prolongement au sud de Paris dont elle a la charge.

Entre le Pavillon de la triperie du Marché international de Rungis et le centre commercial de Belle-Epine, un cube de verre signale cette station, au milieu d'un espace encore bien ingrat. A l'intérieur, les travaux battent leur plein et les essais des rames se déroulent la nuit, derrière les façades de quai qui indiquent déjà "Saint-Denis" d'un côté et "Aéroport d'Orly" de l'autre. Jusqu'aux Jeux, les acteurs du prolongement de la ligne 14 vont raconter à l'AFP comment ils entendent tenir un calendrier qui ne laisse place à aucune erreur. Citant son patron, le PDG de la RATP Jean Castex, Stéphane Garreau se veut "raisonnablement confiant". - Nouveau pilotage automatique -

"La RATP a été désignée maître d'ouvrage unique par la Société du Grand Paris en 2015. On a commencé les premiers travaux en 2017. Les tunneliers ont été lancés en 2019, on a fait les 14 km de tunnels au sud avec trois tunneliers simultanément. Ils ont creusé jusqu'au tout début 2021, en plein confinement, et on a installé la voie entre mars 2020 et mars 2021. On a eu sept équipes de soudeurs, on avançait par fronts simultanés, en plein Covid! "On est ensuite passé au second oeuvre: on a commencé à monter toutes les maçonneries, et on est progressivement passé aux phases d'aménagement, avec tous les corps de métiers. Là, par exemple, ils sont en train de poser tous les faux plafonds. Ça avance vraiment vite! Aujourd'hui, la plupart des équipements électromécaniques sont installés – escaliers mécaniques, ascenseurs, pompes, etc. On est sur les raccordements électriques et on entre dans les phases d'essai. Dans cette gare par exemple, on commence les essais de désenfumage. A l'extérieur, les travaux d'aménagement iront très vite.

"Pour les travaux, on est très avancés par rapport à ce qu'on peut connaître sur les autres projets de la RATP. Ce n'est pas l'aménagement qui est le sujet critique, c'est vraiment les essais unitaires des équipements. On démarre. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas bien! C'est ce qui va scander les quatre-cinq mois qui sont devant nous. On a pour objectif de passer les commissions de sécurité pour ouvrir les cinq gares entre janvier et avril. L'ouverture au public est prévue en juin. "On va ouvrir toutes les gares de la ligne, sauf Villejuif Gustave-Roussy qui doit ouvrir fin 2024, début 2025. La perspective des Jeux olympiques nous aide, toutes les entreprises se mobilisent. "Côté système de transport, on a besoin de renouveler le système de pilotage automatique de toute la ligne, avec une nouvelle version qui est fournie par Siemens. Une grosse partie de l'activité, c'est de qualifier le nouveau système. "On fait à la fois les essais sur le prolongement sud et sur la ligne existante: c'est pour ça qu'on a beaucoup d'interruptions de circulation sur la ligne 14 pour les voyageurs. "Il va y avoir une interruption de circulation de 14 jours en février pour faire la commutation du système: on va basculer tous les équipements, les trains, installer les exploitants dans des nouveaux espaces... Cette phase, on la prépare. On a déjà eu une grosse interruption de circulation cet été pour des essais de performance qui se sont bien passés, et on va en avoir une autre à la Toussaint pour des essais complémentaires. Ensuite, on aura encore des essais fonctionnels, et en mai 2024, on mettra le système en service technique et on rentrera en marche à blanc (circulation des rames en conditions réelles, sans voyageurs, pour s'assurer que tout va bien, NDLR) sur les prolongements, pour ouvrir en juin."