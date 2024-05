Surf: Kauli Vaast et Vahine Fierro, deux enfants de Teahupo'o à la conquête des JO

"On est chanceux de pouvoir appeler ce spot la maison". Kauli Vaast et Vahine Fierro, deux gamins de Teahupo'o (Tahiti) surfent depuis tout jeune sur la redoutable vague olympique et se préparent ensemble à briller cet été face aux meilleurs mondiaux.

"Ils connaissent cette vague par coeur, c'est leur jardin. Ils font tout simplement partie des meilleurs sur ce spot", explique le manager des Bleus Jérémy Florès, seul Français à s'être déjà imposé sur la célèbre vague tahitienne, lors d'une étape du tour pro en 2015.