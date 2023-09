Suspension de visas aux Niger, Mali, Burkina Faso: inquiétude du monde de la culture

Interrogé par l'AFP, le ministère de la Culture a précisé n'avoir demandé "aucune déprogrammation d'artistes, de quelque nationalité que ce soit".

"Cette décision n'affecte pas les personnes qui seraient titulaires de visas délivrés avant cette date ou qui résident en France ou dans d'autres pays", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué publié jeudi, le Syndeac (Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) et ses homologues l'Aac, l'Accn, l’A-CDCN, l’ACDN et l'ASN ont vivement réagi au message qu'ils assurent avoir reçu mercredi "en provenance des DRAC", les directions régionales de la culture, et "rédigé sur instruction du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères".