SUV à Paris: la mairie soumet à la votation le triplement des tarifs de stationnement

Jusqu'à 18 euros l'heure dans le centre de Paris; la maire Anne Hidalgo proposera un triplement des tarifs de stationnement pour les voitures hautes et lourdes dites SUV, lors de la votation organisée le 4 février.

La question posée aux Parisiens inscrits sur les listes électorales sera donc: "pour ou contre la création d'un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes et polluantes?"

Si le "pour" l'emporte, le "tarif spécial pour les gros véhicules" rassemblés sous le sigle SUV (pour "sport utility vehicle", tout-terrain de loisir) sera de 18 euros l'heure pour les arrondissements centraux (du Ier au XIe) et 12 euros pour les arrondissements extérieurs (du XIIe au XXe), a précisé son adjoint aux mobilités David Belliard (EELV).

Dans sa proposition, la mairie a fixé les seuils de poids pour appliquer ces tarifs à "1,6 tonne pour les véhicules thermiques et hybrides" et "2 tonnes pour les véhicules électriques", qui sont tout de même "polluants avec leur système de freinage et les pneus", a indiqué Anne Hidalgo.