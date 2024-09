Tariq Ramadan condamné pour la première fois pour viol par la justice suisse

Acquitté par le tribunal correctionnel en première instance, il a été reconnu "coupable de viol et de contrainte sexuelle" dans la nuit du 28 au 29 octobre 2008 dans un hôtel à Genève, par la chambre pénale d'appel et de révision, a indiqué mardi la justice genevoise.

L'islamologue suisse Tariq Ramadan, accusé par plusieurs femmes en Suisse et en France, a été condamné pour la première fois pour viol d'une femme par la justice genevoise, à une peine de trois ans de prison dont un an ferme.

M. Ramadan est condamné à "une peine privative de liberté de trois ans, sans sursis à raison d'un an", a-t-elle ajouté dans un communiqué. Le jugement a été notifié par courrier aux parties car elles avaient renoncé à une lecture publique.

"Notre cliente est bien sûr soulagée et mesure ce qu'elle a dû endurer pour que la vérité éclate", ont déclaré à l'AFP les avocats suisses de la plaignante, Me Véronique Fontana et Me Robert Assaël, affirmant que "la vérité a enfin triomphé".

"Cette décision a été rendue au prix d'années de douleur et d'épreuves que la plaignante a traversées avec dignité. Nous avons rarement connu une procédure aussi brutale", a également déclaré à l'AFP Me François Zimeray, l'avocat français qui l'avait représentée en première instance.