"Testé une bonne dizaine de fois": une vendeuse licenciée pour avoir fait l'amour sur des matelas d'exposition

En effet, cette dame est poursuivie pour avoir fait l'amour sur un lit d'exposition du magasin dans lequel elle travaillait. Début 2017, un ancien collègue et amant envoie un mail au responsable en expliquant avoir eu de nombreuses relations sexuelles avec elle sur des matelas d'exposition.

Il fournit également des photos de la vendeuse dévêtue et poste cela sur une plateforme d'avis en ligne assorti d'un petit message : "N’hésitez pas à acheter le matelas Darwin. Je l’ai testé une bonne dizaine de fois avec la vendeuse du magasin de Boulogne-sur-Mer, il est top, mais n’achetez pas l’expo, on l’a foutu en l’air !", écrit-il.

Licenciée pour faute grave, la vendeuse n'a pas nié les faits. Seulement, devant le tribunal Céline D. nie les faits et demande même des dommages et intérêts. Elle porte également plainte contre son ancien amant, qui avait été lui aussi été viré pour faute grave pour avoir eu une joute verbale avec sa hiérarchie quelques années plus tôt.

En juin 2021, Céline l'emporte en appel, car la cour a estimé que le licenciement était dépourvu "de cause réelle et sérieuse". Seulement, ça n'est toujours pas terminé.