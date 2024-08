Thaïlande: menacé de bannissement, le principal opposant bientôt fixé sur son sort

Lillian SUWANRUMPHA

Le principal opposant en Thaïlande et personnalité politique la plus populaire du pays, Pita Limjaroenrat, risque le bannissement, et son parti prodémocratie la dissolution, dans une affaire jugée mercredi ayant trait à la loi de lèse-majesté, sur fond d'inquiétudes pour la démocratie.

"Nous sommes très confiants (...) Nous pensons que l'Etat de droit existe en Thaïlande", a déclaré le député de 43 ans, dans des propos transmis à l'AFP dans la nuit de mardi à mercredi.