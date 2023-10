Thierry Breton, le commissaire européen qui fait trembler la big tech

A sa nomination en 2019, il est le premier grand chef d'entreprise à débarquer dans l'univers feutré et policé de la Commission européenne. Très présent dans les médias, habile sur les réseaux sociaux, le commissaire français cherche la lumière et soigne son image de disrupteur qui fait bouger les lignes.

Ardent défenseur de l'industrie européenne, Thierry Breton s'est imposé comme l'une des figures de l'exécutif bruxellois en s'attaquant aux abus de pouvoir des géants du numérique, avec son style de patron à la fois atypique et très politique.

Deuxième choix du président Emmanuel Macron, après l'échec de Sylvie Goulard retoquée pour des questions éthiques, l'ancien ministre des Finances de Jacques Chirac joue les premiers rôles au sein du collège des 27 commissaires où il a l'oreille de la présidente Ursula von der Leyen.

A la tête d'un vaste portefeuille, qui inclut le numérique, l'industrie et le marché intérieur, il a été omniprésent ces derniers jours pour lancer les premières enquêtes visant X (ex-Twitter), Meta (Facebook, Instagram) et TikTok, pour la diffusion présumée de "fausses informations" et de "discours de haine" dans le contexte du conflit Israël-Hamas.

Sur les réseaux sociaux, il interpelle directement Elon Musk qui lui répond du tac au tac, comme la semaine dernière, quand une lettre de mise en garde au patron de X a donné lieu à un duel à fleurets mouchetés entre les deux hommes qui se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises.