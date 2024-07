Tony Estanguet, le patron des JO de Paris qui slalome entre sport et politique

Fabrice COFFRINI

Triple champion olympique de canoë, Tony Estanguet s'est coulé au fil des années dans les habits de patron des Jeux de Paris, apprenant à naviguer entre le monde du sport dont il vient et celui de la politique dont il se méfie.

"On m'a dit +Toi tu parles anglais et tu connais pas mal d'athlètes+", raconte en riant le champion quand on le questionne sur le parcours qui l'a mené jusqu'à la présidence du comité d'organisation de Paris-2024.