Travaux herculéens à Nîmes dans l'un des quartiers les plus pauvres de France

La puissante pince hydraulique arrache un pan de mur, qui s'effondre 20 mètres plus bas. Après une décennie d'attente, de gigantesques travaux ont enfin débuté dans le quartier nîmois de Pissevin, l'un des symboles des maux et dysfonctionnements des banlieues françaises.

"Ces grands ensembles ont été la mode à une époque, aujourd'hui c'est totalement révolu. Et comme dans la plupart des quartiers populaires de France, il y a un trafic de drogue important qui s'est mis en place", explique à l'AFP l'adjoint au maire de Nîmes chargé de la rénovation urbaine, Olivier Bonné.

Même si le tissu associatif est très dense, le quartier a surtout fait la couverture des journaux pour ses fusillades meurtrières entre bandes se disputant le marché de la drogue, qui peut rapporter quotidiennement plusieurs dizaines de milliers d'euros, selon les autorités.

CLEMENT MAHOUDEAU

Près de 270 millions d'euros d'argent public (Etat, collectivités locales et bailleurs sociaux) vont être consacrés au cours des trois prochaines années à la "transformation du quartier, avec la démolition ou la réhabilitation de logements dégradés, la construction de nouveaux logements et commerces, ainsi que la réalisation d'espaces et d'équipements publics de qualité", ont indiqué la préfecture du Gard, la ville et la métropole de Nîmes.