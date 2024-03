"Très probable" que la BCE commence à baisser ses taux "au printemps"

Jeudi, la Banque centrale européenne a décidé à l'issue de la réunion de son Conseil des gouverneurs de maintenir son taux sur les dépôts, qui fait référence, à son plus haut historique de 4%, comme depuis octobre.

En termes de calendrier, l'ancienne ministre française avait, sans le dire explicitement, ouvert la voie à une éventuelle réduction des taux en juin, déclarant que la BCE en saura "un peu plus en avril", et "beaucoup plus en juin" pour nourrir son tableau de bord économique.

Selon François Villeroy de Galhau, la politique monétaire "efficace" de la BCE a désormais permis de "soigner la maladie" de l'inflation, si bien que la BCE a "de plus en plus confiance" dans le fait "que nous allons ramener l'inflation à 2% d'ici l'an prochain".

Il a cependant mis en garde contre "deux écueils": celui de "la précipitation", qui serait de "baisser les taux trop tôt et risquer de manquer notre cible", et celui de "la crispation", qui consisterait à "agir trop tard et peser sur l'activité".