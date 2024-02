Trois contrôleurs de la SNCF sur quatre en grève ce week-end en France

Trois contrôleurs sur quatre sont en grève vendredi et pour tout ce week-end de chassé-croisé de vacanciers, avec de fortes perturbations attendues pour le trafic des TGV, même si les trajets vers le ski sont préservés.

Le service est réduit de moitié sur les lignes TGV Inoui et Ouigo, ainsi que pour les Intercités de jour et de nuit.

La circulation des trains est "fortement perturbée" depuis jeudi 20H00 et jusqu'à lundi 8H00, a prévenu l'opérateur ferroviaire.

La compagnie annonce un trafic "normal" pour les trains Ouigo classiques et "perturbé" pour les liaisons européennes. Plusieurs trains Eurostar entre Paris et Bruxelles sont annulés vendredi, samedi et dimanche en raison de la grève des contrôleurs français, a annoncé jeudi la compagnie ferroviaire.

La circulation devrait être bien moins perturbée sur les lignes locales. Elle est par exemple annoncée "normale" sur les TER Bourgogne, "perturbée" dans le Nord-Pas-de-Calais, et "légèrement perturbée" sur l'axe Marseille-Toulon, selon les sites régionaux.

Les syndicats grévistes estiment que l'accord de sortie de crise négocié fin 2022 - où une grève le week-end de Noël avait laissé 200.000 voyageurs sur le carreau, tarde à être appliqué. Ils demandent aussi une renégociation de l'accord sur les fins de carrière.