Turquie: manifestation contre l'arrestation d'un journaliste

Les associations et syndicats de journalistes turcs ont protesté jeudi à Ankara contre l'arrestation d'un de leurs confrères pour un article sur la corruption au sein de la justice.

Avec la loi controversée de 2022, les autorités tentent "d'intimider et de réduire la presse au silence", a dénoncé le secrétaire général de l'Association des journalistes de Turquie, Kenan Sener lors du rassemblement devant le bureau de T24 à Ankara.

"Tolga sera libre et écrira de nouveau!", "La presse libre ne peut être réduite au silence!", ont chanté les manifestants réunis à Ankara à l'appel des principaux syndicats et associations des journalistes turcs.

Critiquée par des défenseurs de la liberté de la presse comme une tentative de "censure" et un renforcement de l'arsenal répressif déjà bien garni du gouvernement turc, cette loi punit la diffusion de "fausse nouvelle" jusqu'à trois ans de prison.

"Nous continuerons à dire haut et fort que le journalisme n'est pas un crime, et à dénoncer la corruption malgré les pressions et les menaces", a-t-il ajouté.

La présidence turque a démenti mercredi soir, peu de temps après l'arrestation du journaliste, l'existence d'un rapport des renseignements sur une éventuelle corruption au sein de la justice.

M. Sardan a défendu son article affirmant qu'il n'avait fait que pratiquer son métier de journaliste.