UE et États-Unis dénoncent la répression des manifestations à Madagascar

Plusieurs pays, comme les États-Unis, et l'Union européenne dénoncent lundi "l'usage disproportionné de la force pour disperser les manifestations de l'opposition" ces dernières semaines à Madagascar, à un mois de l'élection présidentielle.

Outre l'UE et les États-Unis, les ambassades de Suisse, du Japon, de France, du Royaume-Uni, d'Allemagne et de Corée du Sud, expriment dans un communiqué commun leur "préoccupation" à l'égard "du climat politique" dans la grande île de l'océan Indien.

Ces diplomates réitèrent l'importance "des libertés d'expression, d'association et de réunion", appelant chacun "à la plus grande retenue" et encouragent un dialogue qui permettrait de "rétablir la confiance dans le processus" électoral.

Prenant acte de la nouvelle date du premier tour, ils soulignent encore "la nécessité de garantir la liberté de mouvement des candidats, la liberté de rassemblement pacifique des citoyens, ainsi que l'égalité de traitement entre des candidats de la part des pouvoirs publics et des médias".