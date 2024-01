UE: la "déclaration de Val Duchesse" pointe les pénuries de main d'œuvre et de compétences

La Commission européenne, la présidence belge du Conseil de l'UE et les partenaires sociaux européens ont signé mercredi à Val Duchesse une déclaration sur le dialogue social européen, visant à favoriser la prospérité des entreprises, la qualité des emplois et des services, ainsi que l'amélioration des conditions de travail.

Ce mercredi, le "sommet social" a identifié comme principal défi les pénuries de main-d'œuvre et de compétences, pour lesquelles la Commission présentera un plan d'action au printemps. Elle instituera aussi un envoyé spécifiquement affecté au dialogue social européen. Enfin, une série de réunions bipartites et tripartites seront organisées en vue de conclure un pacte pour le dialogue social européen "au plus tard début 2025".

Pour le Premier ministre Alexander De Croo, "il est fondamental de remédier aux pénuries de main-d'œuvre et de compétences". "Nous avons besoin d'un plus grand nombre de travailleurs qualifiés dans tous les secteurs de l'économie pour faire de notre avenir vert un succès et une stratégie en faveur de la croissance. Un dialogue social renforcé et redynamisé est la clé de notre réussite commune".