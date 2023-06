Un accord en bonne voie pour le reclassement des travailleurs de Manufast

Les salariés de l'entreprise de travail adapté (ETA) Manufast, à Berchem-Sainte-Agathe, ont repris le travail jeudi, au lendemain de leur mouvement de grogne. Un accord pour permettre à tous les licenciés de prester la fin de leur préavis et de retrouver un emploi dans une nouvelle ETA est en bonne voie, a confirmé Jeanne Maillart, permanente CSCBIE (bâtiment - industrie et énergie).

Les travailleurs de Manufast avaient débrayé mercredi, pour protester contre l'absence de garantie d'emploi pour les employés les moins valides en cas de reclassement. Cette action a permis aux syndicats (CSC et FGTB) de se mettre autour de la table avec la direction de Manufast et la Fédération bruxelloise des entreprises de travail adapté (Febrap). Ces discussions ont mené à "des engagements pour permettre à tous les travailleurs licenciés de terminer leur préavis et de retrouver un emploi dans une autre ETA", a expliqué Jeanne Maillart.

"Il y a eu de nombreux malentendus en raison de la multiplication des parties impliquées. Mais toute cette incompréhension est désormais derrière nous, tout le monde est prêt à avancer pour les travailleurs", a-t-elle souligné.