Un collectif appelle à la reconnaissance officielle des soins verts

Le contact à la nature comme thérapie contre le mal-être, y compris le burn-out, c'est une des pistes privilégiées par un collectif comprenant des associations - dont la Fondation Roi Baudoin - et des experts de la santé. Le groupe présente un mémorandum aux partis, à quelques mois des élections, pour que ces "soins verts" soient intégrés dans le cadre légal belge, annonce-t-il mardi.

Selon les signataires, "ce dispositif permettrait de réaliser des économies budgétaires significatives" alors que "la problématique des incapacités de travail de longue durée (plus d'un an) liées à une dépression ou un burn-out a coûté à elle seule plus d'1,6 milliard d'euros à l'Inami en 2022" (+47% depuis 2016).

Concrètement, leur proposition porte sur la prescription de séjours pour les personnes en état de burn-out ou dépression dans des structures de soins verts pour une durée déterminée. Ils y seraient accueillis chez des agriculteurs ou des gestionnaires de forêts et y participeraient à des activités en plein air au sein de la structure. Selon le collectif, ce type de soins a déjà fait ses preuves ailleurs, notamment aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.