Un député LFI visé par des plaintes pour violence après le blocus d'un lycée marseillais

Le proviseur adjoint et la conseillère principale d'éducation d'un lycée marseillais ont déposé plainte vendredi pour violence contre le député LFI Sébastien Delogu après des échauffourées lors du blocus de leur établissement, des accusations "fermement" démenties par l'élu.

"Ce (vendredi) matin, suite aux manifestations contre la réforme des retraites, il y a eu un blocus du lycée Saint-Exupéry. Il y avait Sébastien Delogu, qui aurait eu un comportement violent contre la CPE et le proviseur adjoint, et ces deux personnels ont porté plainte", a-t-on déclaré au rectorat d'Aix-Marseille, confirmant une information de BFM Marseille.

Selon un message interne de la direction du lycée consulté par l'AFP, l'élu aurait donné des coups de pieds dans les chevilles des deux responsables alors qu'ils déplaçaient un conteneur qui bloquait l'entrée de l'établissement.

"Face au comportement violent des forces de l’ordre et de la direction de l'établissement, dans un mouvement de foule, j’ai vu un lycéen ceinturé et violemment mis au sol par un membre de la direction. Je me suis interposé, accompagné des camarades de l’union locale CGT, afin de protéger l’intégrité physique des lycéens présents, et de prévenir toute forme de surenchère", a de son côté réagi dans un communiqué Sébastien Delogu.