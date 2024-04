Un dispositif pour rapprocher les personnes moins mobiles de leur maison communale

La Station mobile va être utilisée dans toutes les villes et communes de Belgique, après une phase pilote réussie dans sept communes. Ce dispositif aide les personnes qui éprouvent des difficultés à se rendre à la maison communale à se procurer des documents d'identité (eID, Kids-ID) et de permis de séjour. L'outil a été présenté mercredi dans une résidence-services à Malines, en présence de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.

Malines figurait parmi les candidates ayant pu tester la procédure pendant quelques mois. La Station mobile est un appareil compact qui peut prendre une photo, enregistrer des données biométriques comme les empreintes digitales, et une signature numérique.

En novembre 2023, une phase de test pré-pilote a débuté à Louvain et à Leuze-en-Hainaut. Après une évaluation positive, des projets pilotes ont été lancés à Malines, Bruges, Anvers, Mons et Liège au début de cette année.

Désormais, la technologie sera disponible pour toutes les villes et communes, les autorités locales décidant elles-mêmes si elles veulent l'adopter. "Tout le monde est enthousiaste", commente l'échevin malinois de l'État civil, Alexander Vandersmissen. "Cela résout toute une série de problèmes et c'est un système très simple à utiliser." Dix-neuf habitants ont déjà eu leur carte d'identité via ce nouveau dispositif à Malines.