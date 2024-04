Un épisode "exceptionnel" de poussières du Sahara dégrade la qualité de l'air en Europe

Cet épisode, le troisième en deux semaines, de "transport à grande échelle de poussières sahariennes à travers l'Europe" dure depuis le 6 avril et a notamment entraîné des "concentrations élevées de PM10" (particules de diamètre inférieur à 10 micromètres) "dans la péninsule ibérique ainsi que dans certaines régions de France et d'Allemagne", dépassant parfois la normale journalière européenne, selon le service de surveillance de la qualité de l'air de Copernicus (CAMS).

Le Sahara est la plus grande source de poussières minérales, en libérant entre 60 et 200 millions de tonnes par an. Si les plus grosses particules retombent rapidement au sol, les plus petites peuvent être transportées sur des milliers de kilomètres et atteindre toute l'Europe.