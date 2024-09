Un "fuseau" choisi pour le projet controversé de ligne très haute tension vers Fos-sur-Mer

Nicolas TUCAT

Le préfet coordonnateur du projet controversé de ligne à très haute tension vers la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-mer, près de Marseille, a validé vendredi un premier projet de tracé, assorti de demandes d'études et concertations supplémentaires.

Cette ligne de 400.000 volts, sur environ 65 km entre Jonquières-Saint-Vincent dans le Gard et Fos-sur-Mer, dans les Bouches-du-Rhône voisines, doit permettre selon l'opérateur du réseau RTE de faire face à un doublement attendu de la demande de puissance électrique, notamment pour décarboner le site de Fos, un des deux plus polluants de France, et y accueillir de nouveaux projets industriels dit "verts".