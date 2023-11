Un implant pour restaurer la marche chez les patients atteints de Parkinson

Des neuroscientifiques lausannois et français ont présenté lundi une neuroprothèse corrigeant les troubles de la marche associés à la maladie de Parkinson. Cela a permis à un premier patient de marcher avec fluidité, confiance et sans chute.

"L'idée de développer une neuroprothèse stimulant électriquement la moelle épinière pour harmoniser la démarche et corriger les troubles locomoteurs de patients parkinsoniens est le fruit de plusieurs années de recherche", explique Grégoire Courtine, professeur en neurosciences à l'EPFL, au CHUV et à l'Université de Lausanne.

Contrairement aux traitements conventionnels qui ciblent les régions du cerveau directement affectées par la perte des neurones producteurs de dopamine, cette neuroprothèse vise la zone de la moelle épinière responsable de l'activation des muscles des jambes pendant la marche. Une zone qui n'est a priori pas directement affectée par la maladie.

Le projet a démarré en 2009. "Nous nous sommes dits "pourquoi pas ?"", d'autant plus que qu'il n'y a pas de lésion de la moelle épinière", ajoute la neurochirurgienne Jocelyne Bloch, professeure au CHUV, à l'UNIL et à l'EPFL, et co-directrice du centre NeuroRestore avec Grégoire Courtine.

Aujourd'hui, "il est impressionnant de constater qu'en stimulant électriquement de façon ciblée la moelle épinière, de la même façon que nous l'avons fait chez les patients paraplégiques, on arrive à corriger les troubles de la marche dus à la maladie de Parkinson", relève la chercheuse.