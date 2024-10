Un migrant mineur décède lors d'une tentative de traversée de la Manche

Un migrant mineur est décédé lors d'une tentative de traversée de la Manche et un autre, blessé, a été hélitreuillé vers un hôpital, a annoncé samedi la préfecture maritime, ce nouveau décès portant à 47 le nombre d'exilés morts dans ces tentatives de traversée en 2024.

Un canot surchargé a demandé assistance samedi matin.

Les secours ont récupéré 14 personnes à bord parmi lesquelles cette personne décédée, dont l'âge et le sexe ne sont pas encore connus, ainsi que la personne blessée, dont on ignore si elle est mineure, qui a été hélitreuillée vers l'hôpital de Boulogne, a rapporté la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.