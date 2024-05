Un migrant retrouvé mort dans un canal dans le nord de la France

"Une enquête pour recherche des causes de la mort" a été ouverte, a indiqué le parquet de Dunkerque à l'AFP, qui précise que l'identité de la personne, majeure, n'a pas encore été établie.

Le 23 avril, cinq migrants sont morts au large de Wimereux en tentant de traverser la Manche sur une embarcation surchargée, portant à au moins 15 le nombre de migrants décédés en 2024 dans des tentatives de traversée.

Le 3 mars, une fillette de sept ans était décédée à Watten (Nord) dans le canal de l'Aa, qui se jette dans la mer du Nord, après le chavirage d'une petite embarcation chargée de migrants. Seize migrants, dont dix enfants âgés de sept à treize ans, se trouvaient à bord de l'embarcation.

Ce naufrage si éloigné de la mer pourrait s'expliquer par le fait que les migrants partent aujourd'hui de plus loin dans les terres, afin de contourner la surveillance et cheminer vers les plages à l'abri des regards.