Un nourrisson retrouvé mort dans un bidon en France: la mère et son compagnon incarcérés

A l'issue de leur garde à vue, tous deux ont été mis en examen des chefs "d'assassinat et recel de cadavre" et placés en détention provisoire, a précisé le parquet.

La mère d'un nourrisson découvert mort en avril à l'intérieur d'un bidon dans un champ à Huclier (Pas-de-Calais) et son compagnon font partie des cinq personnes mises en examen dans cette affaire et ont été incarcérés, a annoncé mercredi le parquet de Béthune dans un communiqué.

Le 3 avril, "un bidon contenant le corps sans vie d'un nouveau-né de sexe masculin" avait été retrouvé dans un champ, a-t-il rappelé.

Les investigations ont permis d'identifier la mère de l'enfant, qui a été placée en garde à vue le 3 mai, ainsi que son compagnon et trois autres membres de l'entourage familial.

Selon le parquet, les trois autres mis en cause ont été mis en examen des chefs de "recel de cadavre" et "non dénonciation de crime". L'un a été placé en détention provisoire et les deux autres sous contrôle judiciaire.