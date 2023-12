Un piquet filtrant sur le Campus Gloesener pour dénoncer la dégradation des bâtiments

Actuellement, 33 des 35 ascenseurs des bâtiments provinciaux sont à l'arrêt à la suite d'un défaut de conformité. Sur le campus Gloesener, les trois ascenseurs sont en panne depuis les inondations alors que le bâtiment compte six étages: "Le personnel est réduit, n'est pas remplacé quand il est malade, le taux d'absentéisme frôle les 25% et le travail s'en trouve plus difficile", ajoute encore Philippe Naime. "Nous ne pouvons pas accepter que des étudiants à mobilité réduite ne puissent suivre des études à la province à cause des ascenseurs", embraie Thomas Henrotte, président CGSP-Enseignement du sous-secteur Province.

Des fuites au niveau des WC ont été également constatées, l'aération du local d'entreposage des produits toxiques n'est plus fonctionnelle, l'alarme incendie ne fonctionne pas et la moitié du bâtiment n'est plus chauffée.