Un programme d'actions fédéral pour visibiliser les personnes d'ascendance africaine

Pour célébrer la dernière année de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, le SPF Justice a élaboré un programme d'actions qui met en avant les contributions de personnes afro-descendantes, et entend lutter contre les discriminations racistes contemporaines. Le programme a été inauguré mardi, dès 10h30, lors d'un événement au Train World à Bruxelles, en présence notamment de la secrétaire d'État à l'Égalité des chances Marie-Colline Leroy (Ecolo).

La Décennie, proclamée à la suite d'une résolution adoptée en décembre 2013 par l'Assemblée générale des Nations Unies, a commencé le 1er janvier 2015 et se termine le 31 décembre 2024. Sous le thème "Personnes d'ascendance africaine: reconnaissance, justice et développement", la Décennie a pour volonté de protéger les droits des personnes afro-descendantes et de reconnaître leur contribution à l'enrichissement d'autres cultures.

Pour cette dernière année, le service Égalité des chances du SPF Justice a proposé plusieurs initiatives allant dans le sens de l'ambition portée par l'ONU. Parmi elles, figure le financement d'une étude relative à l'impact du passé colonial belge sur le racisme et les discriminations contemporaines (dont les résultats devraient être publiés en mars prochain).