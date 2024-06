Un projet de plan de départs volontaires au journal La Montagne

La première mesure concerne "la mise en place d'un projet de plan de départs volontaires sans licenciements contraints au sein de l'UES La Montagne. Il concernerait 70 postes (dont 24 journalistes sur six départements). En parallèle, 11 postes seraient créés".

Au cours des réunions du comité de groupe et du CSE de l'UES (unité économique et sociale) La Montagne "qui se sont tenues, successivement, aujourd'hui (mardi), à Clermont-Ferrand, un projet d'adaptation pour l'avenir du groupe Centre France a été présenté dans le détail aux représentants du personnel", indique la direction du groupe sur son site.

Elle envisage aussi la réduction, à compter du 2 juillet, du format des journaux (quotidiens et hebdomadaires) imprimés à Auxerre et prévoit l'ouverture, à la rentrée de septembre, de négociations avec les partenaires sociaux sur différents sujets dont celui du temps de travail et de la rémunération.

Ce projet d'adaptation vise à "continuer à livrer bataille pour limiter l'érosion de la diffusion de nos journaux dans leur version papier", assure-t-elle.

En parallèle, la direction ambitionne de faire évoluer, "d'ici trois ans, à 20% du chiffre d'affaires du groupe la part produite par les activités de diversification. Elle est actuellement proche de 10%". Il s'agit notamment de renforcer le digital.