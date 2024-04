Un quatuor nommé à la tête de la commission indépendante sur l'inceste

La commission indépendante sur l'inceste (Ciivise) va être relancée avec un "collège directeur" à sa tête et un objectif de formation des professionnels pour proposer un parcours de santé aux victimes, annonce mercredi la ministre déléguée Sarah El Haïry dans un communiqué.

Ce quatuor sera composé de Maryse Le Men Régnier, ex-magistrate et présidente de la Fédération France Victimes, Thierry Baubet, chef du service de psychopathologie de l'enfant à l'hôpital Avicenne à Bobigny, Solène Podevin, présidente de Face à l'inceste, et Bruno Questel, ancien député et maire, lui-même victime d'un viol étant enfant, précise-t-elle dans un entretien au Figaro.