Un rapport-clé sur la pédocriminalité dans l'Eglise espagnole rendu public

Le premier rapport sur les violences sexuelles commises sur des mineurs par des membres de l'Église catholique sera rendu public vendredi en Espagne, où les victimes demandent depuis des années des réparations et accusent l'institution religieuse de manque de transparence.

Son rapport sera remis au Parlement à 11H30 (09H30 GMT) par le Défenseur du peuple, Angel Gabilondo, l'objectif affiché de la commission étant de déterminer les "responsabilités" dans les cas de violences sexuelles, d'offrir une "réparation" aux victimes et de prévenir de nouveaux cas.

Les travaux de cette commission, conduits par le Défenseur du Peuple (équivalent espagnol du Défenseur des droits en France), se sont appuyés sur des experts en droit et en assistance aux victimes, ainsi que sur les témoignages des victimes elles-mêmes.

L'Eglise, qui affirme pour sa défense avoir mis en place des protocoles de traitement des violences sexuelles, ainsi que des bureaux de "protection de l'enfance" au sein des diocèses, a reconnu en juin avoir recueilli le témoignage de 927 victimes.

Ce chiffre est toutefois très en deçà des 2.206 victimes comptabilisées par le quotidien espagnol El País, qui a créé sa propre base de données en 2018. Les premiers cas remontent à 1927.

A titre de comparaison, une commission indépendante a recensé 216.000 mineurs victimes depuis 1950 en France. En Allemagne, une étude a recensé 3.677 cas entre 1946 et 2014, et en Irlande, plus de 14.500 personnes ont reçu une compensation financière par le biais d'un mécanisme créé par le gouvernement.

- "Détonateur" -

En Espagne, l'annonce de la publication du rapport a été accueillie favorablement par les victimes et les associations qui les représentent.

Ce document "est une reconnaissance publique de l'existence de situations" de violences sexuelles et permettra de "dire enfin que ce n'est pas un problème caché", déclare à l'AFP José Alfonso Ruiz de Arcaute, qui a dénoncé des agressions sexuelles commises par un moine au Pays basque (nord du pays) en 1982, quand il avait 13 ans.

"Cela va soulager les victimes", qui ont été "totalement ignorées pendant des décennies", assure, pour sa part, Juan Cuatrecasas, membre fondateur de l'association "Infancia Robada" (Enfance volée) et dont le fils a été agressé par un enseignant dans une école catholique entre 2008 et 2010 à Bilbao (nord).

"Infancia Robada" a collaboré étroitement à l'enquête, menée de façon "transparente" et "empathique" vis-à-vis des personnes auditionnées, selon M. Cuatrecasas, qui espère voir retenues les demandes de son association, comme la possibilité d'une thérapie gratuite à vie pour les victimes.

"Ce rapport doit servir de détonateur pour que les autorités publiques fassent leur travail (...) puisque l'Eglise ne l'a pas fait", insiste-t-il.

D'autres victimes se montrent toutefois plus prudentes, à l'image de Francisco Javier Mendez, qui a livré à la commission d'enquête son témoignage sur les violences sexuelles qu'il a subies alors qu'il était mineur avec son frère jumeau, aujourd'hui décédé, de la part d'un prêtre de León (nord-ouest) entre 1988 et 1989.

Si le rapport n'est pas suivi par l'approbation d'une loi au Parlement pour faciliter la prise en charge des victimes, affirme-t-il à l'AFP, il sera "inutile", car "toute la douleur qu'ils (les prêtres) ont infligée" ne peut être résolue uniquement "par des mots".