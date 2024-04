Un réseau criminel démantelé après le vol de livres d'une valeur de 2,5 millions d'euros

Un réseau criminel accusé d'avoir volé 170 livres historiques d'une valeur de 2,5 millions d'euros dans plusieurs pays européens a été démantelé dans le cadre d'une opération internationale impliquant les autorités de six pays, ont annoncé jeudi les agences Europol et Eurojust. Quatre suspects d'origine géorgienne ont été arrêtés.

Les membres présumés du réseau, d'origine géorgienne, ont commis des vols dans des bibliothèques situées en France, en Allemagne, en Lituanie, en Pologne, en Lettonie, en Estonie et en Suisse. Parmi les ouvrages dérobés figurent des œuvres de célèbres romanciers russes tels que Pouchkine, Gogol et Lermontov.

L'opération, coordonnée par Eurojust et Europol, a conduit à l'arrestation de quatre suspects en Géorgie. Au total, 27 sites ont été perquisitionnés en Géorgie et en Lettonie. Un livre volé a été récupéré et de nombreux autres ouvrages, qui doivent encore être examinés, ont également été saisis. Au cours de l'opération, dix témoins ont été interrogés et plus d'une centaine de policiers et de procureurs ont été mobilisés.

Le groupe criminel organisé (OCG) a utilisé différentes méthodes pour dérober les livres, notamment en usurpant l'identité de chercheurs lors de la commande d'ouvrages ou en remplaçant les originaux par des copies. Dans d'autres cas, les malfaiteurs ont simplement forcé l'entrée des bibliothèques pour voler les livres.

Eurojust a soutenu l'affaire depuis novembre 2023, en aidant les autorités impliquées à coordonner leurs enquêtes et en facilitant la mise en place d'une équipe commune d'enquête entre la France, la Lituanie, la Pologne, la Géorgie et la Suisse en mars 2024.