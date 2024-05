Un réseau de proxénétisme international démantelé en France et en Espagne

Neuf personnes ont été interpellées en France et en Espagne pour leur participation à un "réseau de proxénétisme structuré", actif dans ces deux pays, a annoncé mardi la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Nancy.

Deux femmes et deux hommes âgés de 31 à 36 ans ont été interpellés en France par les enquêteurs de l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH) avec l'assistance des services territoriaux de la police nationale. Et quatre femmes et un homme, âgés de 23 à 61 ans, ont été arrêtés en Espagne.

Certains membres du réseau étaient chargés de diffuser des annonces sur internet et de gérer la mise en relation avec les clients au moyen de lignes téléphoniques dédiées.