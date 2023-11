Un sénateur en garde à vue, soupçonné d'avoir drogué une députée en vue d'une agression sexuelle

Le parquet de Paris a confirmé le placement en garde à vue de M. Guerriau pour "administration à une personne, à son insu, d’une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle", des faits qui auraient eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi et pour lesquels la victime, "une femme, a porté plainte".

Plusieurs sources proches du dossier ont confirmé à l'AFP que cette femme est députée, mais le parquet n'a pas souhaité commenter ce point.

L'avocat de M. Guerriau s'est "indigné de voir que des éléments de l’enquête se retrouvent dans la presse". "Donc soit le parquet en est responsable et cela me scandalise encore une fois, soit le parquet n’y est pour rien et alors il doit s’interroger sur l’identité de l'auteur de cette violation et enquêter."