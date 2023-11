Un souci avec les maires ? Non, réplique Macron

"Réaffirmer l'ordre républicain", accélérer la décentralisation et créer un "vrai statut de l'élu" : Emmanuel Macron a tenté mercredi soir d'aplanir les angles avec les maires, de plus en plus confrontés aux violences physiques et à une vraie "fatigue républicaine".

Sa relation avec les élus les plus proches des Français, réunis cette semaine en Congrès à Paris, passe pour compliquée, voire difficile.