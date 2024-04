Un syndicat de police menace de perturber le parcours de la flamme olympique en France

Le syndicat français de police Alliance a menacé mardi de perturber le parcours de la flamme olympique en France si les primes et indemnités financières promises en compensation de leur engagement pendant les JO de Paris ne sont pas rapidement débloquées.

Les "policiers et tous les agents du ministère de l'Intérieur sont pris en otages par Matignon et Bercy qui bloquent sciemment tous les accords" liés aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, écrit le syndicat dans un communiqué.

Le syndicat et ses partenaires prévoient un rassemblement jeudi à 10h00 à Vélizy-Villacoublay, en Région parisienne, où doit arriver la "flamme des CRS", du nom d'un défi sportif réalisé ces dernières semaines par ce corps de la police nationale.